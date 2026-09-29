Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımları 16 kuruluş için kısmen kaldırdı

Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımları 16 kuruluş için kısmen kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi üzerine bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Suriye içişleri ve savunma bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımlar kaldırılırken, 59 Suriyeli şahıs ve 15 kuruluşa yönelik yaptırımlar sürecek.
Japonya yönetimi, Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeyle ilişkilerin normalleştiğine dikkat çekildi.
Alınan karar kapsamında Suriye merkezli Suriye içişleri ve savunma bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan, Suriyeli 59 şahıs ve 15 kuruluşa yönelik yaptırımların ise süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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