Japonya ve Çin'den İlişki Geliştirme Anlaşması - Son Dakika
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Japonya ve Çin'den İlişki Geliştirme Anlaşması

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

09.10.2024 19:46
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Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, iki ülke arası "karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin" teşvik edilmesi ve "yapıcı ve istikrarlı bir ilişki" kurulmasında anlaşmaya vardı.

Japonya'daki kabine değişikliğinin ardından bu ay Dışişleri Bakanlığını üstlenen Ivaya Takeşi, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, 45 dakika süren görüşmede Ivaya ve Vang, Japonya ve Çin arası ilişkilerin son durumunu ele aldı.

Japon Bakan, Doğu Çin Denizi'nde şamandıra yerleştirilmesi, Çin askeri uçaklarının hava sahası ihlali, uçak gemisinin Japon kara sularına yakın sularda seyri dahil son dönem Çin ordusunun bölgede artan faaliyetlerine yönelik "ciddi kaygı" taşıdıklarını bildirdi.

Tayvan bölgesinde gidişatı yakından izlediklerini kaydeden Ivaya, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Japonya dahil uluslararası toplum için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Eylülde Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi olayının aydınlatılması gereğine işaret eden Ivaya, Çin'de yaşayan Japon vatandaşlarının artan güvenlik endişelerini dile getirdi.

Taraflar, Tokyo ve Pekin arası işbirliği olasılığını ele aldı ve gelecekte diyalog ve istişarelerin sürdürülmesinde karar kıldı.

Görüşmede iki ülke arası "karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin" teşvik edilmesi ve "yapıcı ve istikrarlı bir ilişki" kurulmasında mutabık kalındı.

Çin, yeni Japon hükümetinin olumlu mesajlarını takdir ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang da görüşmede Japonya'nın, ilişkilerin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişiminin rayında yürütülmesi için Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını belirtti.

Çin'in Japonya'da yeni göreve gelen hükümetin verdiği olumlu mesajları takdir ettiğini ifade eden Vang, Çin ve Japonya'nın yakın komşular olarak karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin ve ortak kalkınmasının her iki halkın çıkarına olduğuna işaret etti.

Vang, Çin ve Japonya'nın işbirliği ortakları olduğu, birbirine tehdit oluşturmadığına ilişkin mutabakatın pratiğe dökülmesi gerektiğini vurgulayarak, "İki taraf tarihten ders çıkarmalı, ilişkilerin özgün amacı unutmamalı, işbirliğini genişletip dış müdahaleleri elemine ederek, yeni dönemin taleplerine uygun yapıcı ve istikrarlı ilişkileri geliştirmeli." ifadelerini kullandı.

Uluslararası durumun kaotik haline dikkati çekerek Asya-Pasifik bölgesindeki zor kazanılmış barış ve istikrarın değerinin bilinmesi gerektiğini hatırlatan Vang, her iki tarafın dış güçlerin bölgede cepheleşme yaratmaya yönelik girişimlerine karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Vang, Japonya'dan Tayvan konusundaki siyasi taahhüdüne uymasını, "tek Çin" ilkesine bağlı kalarak Çin'e karşı akılcı, objektif, olumlu ve dostane bir yaklaşımı benimsemesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya ve Çin'den İlişki Geliştirme Anlaşması - Son Dakika

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