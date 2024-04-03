Japonya ve Endonezya, Bölgesel İşbirliğini Güçlendirmek İçin Anlaştı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Endonezya'da Devlet Başkanı seçilen ve yeni görevine ekimde başlayacak olan Prabowo Subianto, iki ülkenin bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kişida, şubatta Endonezya'da düzenlenen seçimlerde Devlet Başkanı seçilen Prabowo ile Tokyo'da görüştü.
Açıklamaya göre 35 dakika süren görüşmede Kişida ve Prabowo, Japonya ve Endonezya'nın bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Kişida, seçildiği yeni görevi dolayısıyla Prabowo'yu tebrik ederek, seçilmesi sonrası düzenlediği Tokyo ziyaretini "Japonya odaklı tutum" olarak niteledi.
Japonya ve Endonezya'nın uzun süredir yakın dost olduklarına işaret eden Kişida, "Temel değer ve ilkeleri paylaşan ortaklar olarak işbirliğini daha da ilerletmek istiyorum." dedi.
Kişida, Japonya'nın "hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık uluslararası düzenin" güçlendirilmesinde kapsamlı ve stratejik ortak Endonezya ile işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti.
Prabowo da iki ülkenin şimdiye kadar iyi ilişkiler kurduğuna dikkati çekerek, gelecek dönemde savunma ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğini ilerletmeyi hedeflediğini söyledi.
Başkent Tokyo ziyareti kapsamında Prabowo, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile de bir araya geldi.
Resmi Kyodo ajansı Japonya hükümetinin, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik'te, "aynı fikirdeki ülkelerle" savunma işbirliklerini artırmayı hedeflediğini aktardı.
14 Şubat'taki seçimlerde devlet başkanı seçilen ve göreve ekimde başlayacak Endonezya Savunma Bakanı Prabowo, ilk yurt dışı ziyaretini hafta başında Çin'e yapmıştı.
Prabowo, 2019'dan beri Savunma Bakanlığı yapıyor
Görevdeki Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2019'dan bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten Prabowo, Widodo'nun görev süresi dolduğu için aday olmadığı seçimlerden, galip ayrılmıştı.
Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 20 Mart'ta, Prabowo'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.
Prabowo'nun devlet başkanlığında, onunla birlikte aday olan Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka'nın da devlet başkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.
Eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadı olan 72 yaşındaki emekli general Prabowo, ekim ayında yeni görevine başlayacak.
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