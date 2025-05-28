Japonya ve Filipinler Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Japonya hükümeti, Filipinler ile ilişkilerin "neredeyse ittifak statüsüne" dönüştüğünü bildirerek, "Hint-Pasifik" bölgesinde yakın işbirliği mesajı verdi.

Başkent Tokyo'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 100 dakika süren görüşmede İvaya ve Manalo, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede iki bakan, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, ilişkilerin güçlendirilmesi ve bu yıl içinde üst düzey yetkililerin katılımıyla deniz bölgelerine dair kapsamlı "stratejik diyalog" kurulması konusunda anlaştı.

Görüşmede Tokyo- Manila ilişkilerinin "neredeyse ittifak statüsüne" dönüştüğünü kaydeden İvaya, "serbest ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonu doğrultusunda ortak çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Japon basınına göre, Tokyo hükümeti, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzu karşısında bölgesel ortaklıkları güçlendirmeyi hedefliyor.