Japonya ve Filipinler İkili Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Japonya ve Filipinler İkili Savunma Anlaşması İmzaladı

Japonya ve Filipinler, bölgesel güvenlik için işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzaladı. Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşma, her iki ülkenin askerlerinin, ortak askeri tatbikatlar amacıyla birbirlerinin topraklarına girebilmesinin yasal dayanağını oluşturacak. RAA kapsamında Japonya ve Filipinler arasında güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi dahil bölgede ortak askeri tatbikatların kolaylaştırılması hedefleniyor.

08.07.2024 09:25
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Japonya ve Filipinler, bölgesel güvenlik için işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzaladı.

Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya ve Filipinler Dışişleri ve Savunma bakanları, Filipinler'in başkenti Manila'da "2+2 Güvenlik Zirvesinde" bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Japonya ve Filipinler'de çıkan haberlere göre, zirve öncesinde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru'yu kabul etti.

Görüşmede, Bakan Kamikava ve Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodore, Devlet Başkanı Marcos Jr.'ın nezaretindeki "Karşılık Erişim Anlaşması" (RAA) imzaladı.

"Serbest ve açık bir uluslararası düzen" mesajı

Görüşmenin basına açık bölümünde Marcos Jr, yeni savunma anlaşmasının "çok önemli" olduğunu belirtti ve iki ülkenin "büyük gayretle elde ettiği anlaşmanın meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu" söyledi.

Kamikava görüşmede, anlaşmayla, Japonya'nın, "serbest ve açık bir uluslararası düzeni" güçlendirmek için Filipinler ile işbirliğini artıracağını belirterek, "Japonya ve Filipinler çeşitli işbirliği alanlarında somut ilerleme kaydetti. Özellikle, bugün RAA'yı imzalayabilmemiz büyük bir başarı." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Kihara, görüşmede, "RAA'nın imzalanması, iki ulusun sahip olduğu işbirliği ilişkisini temsil ediyor. Savunma işbirliğimizin etkinliğini güçlendiren bu yeni gelişmeyi memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Her iki ülkenin askerleri, birbirlerinin topraklarına girebilecek

Anlaşma, her iki ülkenin askerlerinin, ortak askeri tatbikatlar amacıyla birbirlerinin topraklarına girebilmesinin yasal dayanağını oluşturacak.

İki ülke bakanları arasında imzalanan anlaşma, yürürlüğe girebilmesi amacıyla Filipinler Senatosu ve Japonya Ulusal Meclisine sunulacak.

RAA kapsamında Japonya ve Filipinler arasında güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi dahil bölgede ortak askeri tatbikatların kolaylaştırılması hedefleniyor.

Anlaşmayla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Filipinler ordusu arası personel değişimi ile afet yardımını kapsayan faaliyetlere hız kazandırılacak.

RAA yürürlüğe girdiğinde SDF, her yıl Filipinler ve ABD ev sahipliğinde bölgede düzenlenen büyük çaplı "Balikatan" tatbikatına tam üye olarak katılabilecek.

Bir ASEAN ülkesiyle ilk RAA

Böylelikle Japonya, bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesiyle ilk RAA'sını imzaladı. Tokyo ve Manila, Kasım 2023'te RAA müzakerelerini başlatmıştı.

İki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları 2+2'li zirvede, "hukukun üstünlüğüne dayanan özgür ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonuna yönelik yeni fırsatları ele alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya ve Filipinler İkili Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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