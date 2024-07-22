Japonya ve Kanada, İşbirliğini Memnuniyetle Karşılıyor

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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Kanada ile ilerleyen işbirliğinden memnun olduklarını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamikava'nın Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile başkent Tokyo'da görüştüğü ifade edildi.

Kamikava'nın iki ülke arasında "yasa dışı, kayıtsız ve düzensiz balıkçılığa karşı yürütülen ortak tatbikat ve gözetim faaliyetlerinde işbirliğinin geliştirilmesini" memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, ikilinin elektrikli araç sektörü de dahil ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirmede mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Kamikava ile Joly'nin görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra " Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları" hakkında fikir alışverişinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesini kilit nokta olarak gördüğünü aktaran Kamikava, Ottawa'nın Tokyo ile işbirliğini artırmada istekli olduğunu ifade etti.