Japonya ve Kanada, İşbirliğini Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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Japonya ve Kanada, İşbirliğini Memnuniyetle Karşılıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Kanada ile ilerleyen işbirliğinden memnun olduklarını bildirdi. Kamikava'nın Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında yasa dışı balıkçılığa karşı ortak tatbikat ve gözetim faaliyetlerinin geliştirilmesi memnuniyetle karşılandı. Ayrıca, elektrikli araç sektörü ve ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede ayrıca, bölgesel konular ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesini önemli bir nokta olarak gördüğünü belirten Kamikava, Ottawa'nın Tokyo ile işbirliğini artırmaya istekli olduğunu ifade etti.

22.07.2024 13:53
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Kanada ile ilerleyen işbirliğinden memnun olduklarını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamikava'nın Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile başkent Tokyo'da görüştüğü ifade edildi.

Kamikava'nın iki ülke arasında "yasa dışı, kayıtsız ve düzensiz balıkçılığa karşı yürütülen ortak tatbikat ve gözetim faaliyetlerinde işbirliğinin geliştirilmesini" memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, ikilinin elektrikli araç sektörü de dahil ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirmede mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Kamikava ile Joly'nin görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra " Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları" hakkında fikir alışverişinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesini kilit nokta olarak gördüğünü aktaran Kamikava, Ottawa'nın Tokyo ile işbirliğini artırmada istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya ve Kanada, İşbirliğini Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika

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