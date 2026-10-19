Japonya ve Malezya Tokyo'da deniz güvenliği işbirliğini güçlendirmede anlaştı

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ve Malezya Savunma Bakanı Muhammed Halid Nordin, iki ülke arasında deniz güvenliği işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Kyodo ajansının haberine göre Koizumi ve Muhammed, başkent Tokyo'da görüştü.

Görüşmede iki bakan, Tokyo ve Kuala Lumpur hükümetleri arasında deniz güvenliği işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşma sağladı.

Koizumi, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada "Malezya bölgesel istikrar ve barış için önemli bir rol oynuyor. (Malezya) Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu için Japonya'nın vazgeçilmez ortağıdır." dedi.

Muhammed de iki ülke arası ilişkilerin 2023 yılında "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini anımsatarak, "Savunma işbirliğimizin artık bu ilişkinin olgunluğunu yansıtması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında, anlaşma, Çin'in bölgesel su yollarında artan nüfuzu karşısında "denge arayışı" olarak nitelendirildi.