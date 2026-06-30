Japonya, Venezuela'ya Deprem Yardımı Gönderiyor - Son Dakika
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Japonya, Venezuela'ya Deprem Yardımı Gönderiyor

30.06.2026 13:48
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Japonya, 24 Haziran'daki depremlerden etkilenen Venezuela'ya yardım malzemeleri gönderecek.

Japonya'nın, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden etkilenen Venezuela'ya yardım malzemeleri göndereceği bildirildi.

Japonya'nın NHK kanalının haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Venezuela'nın talebi üzerine Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla yardım malzemeleri göndereceğini söyledi.

Motegi, JICA'nın depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçları incelemek üzere ekip de gönderdiğini kaydetti.

Japonya'nın Venezuela'ya göndereceği yardım malzemeleri arasında 1500 plastik su deposu ve 30 su arıtma cihazı bulunuyor.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde, 1719 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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