Japonya'nın en yaşlısı 115 yaşında vefat etti

Japonya'nın en yaşlı insanı Kagava Şigeko'nun 115 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Nara eyaletinde yaşayan ülkenin en yaşlı insanı Kagava Şigeko'nun 27 Ağustos'ta 115 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece Japonya'nın en yaşlı insanı, Kyoto eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo oldu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre "tüm zamanların en yaşlı insanı" ünvanı 1997'de 122 yıl 164 günlükken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment'e ait.

Dünyanın "yaşayan en yaşlı insanı" ise İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde kalan 117 yaşındaki Ethel Caterham olarak biliniyor.