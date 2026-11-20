JASAT, Adana Seyhan'da 23 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerince saklandığı adrese düzenlenen baskında kaçarken yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hakkında 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun (36) saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.U'yu kaçarken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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