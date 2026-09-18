JASAT koordinesinde jandarma, Diyarbakır\'da aranan 112 kişiyi yakaladı

JASAT koordinesinde jandarma, Diyarbakır'da aranan 112 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çeşitli suçlardan aranan 112 kişi, Diyarbakır'da Valilik açıklamasına göre JASAT koordinesindeki jandarma çalışmalarıyla yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?