Jasenovac'ta Savaş Kurbanları Anıldı

Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen binlerce kişi, savaşın sona ermesinin 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejimi tarafından ülkenin en büyük toplama kampı Jasenovac'ta öldürülen 83 binden fazla kişinin anıldığı merkezi törene, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Anma etkinliğinde Jandrokovic, Jasenovac'taki anıta çiçek bıraktı ve düzenlenen kültürel programa katıldı.

Zagreb Drama Sanatları Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan "Gelecek için hatırlama" gösterisi de program kapsamında sunuldu.

Jasenovac'taki Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı, 1941'te Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı. Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.