Jeffrey Sachs: ABD'nin Çin'i 'kontrol altına alması' söz konusu değil - Son Dakika
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Jeffrey Sachs: ABD'nin Çin'i 'kontrol altına alması' söz konusu değil

Jeffrey Sachs: ABD\'nin Çin\'i \'kontrol altına alması\' söz konusu değil

Ünlü ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, Çin'in büyük bir teknolojik dinamizm sergilediğini ve orta gelir tuzağına düşmediğini belirtti. Sachs, ABD'nin Çin'i kontrol altına alma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi küresel kamu mallarına yönelik inisiyatiflerin kazan-kazan düşüncesine örnek olduğunu vurguladı.

11.02.2024 14:42
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Jeffrey Sachs, "Çin o kadar büyük, teknolojik olarak o kadar ileride ve dünya ekonomisiyle (ABD ekonomisi dahil) o kadar iç içe geçmiş durumda ki, ABD'nin Çin'i 'kontrol altına alması' söz konusu değil" dedi.

Xiong Maoling

WASHİNGTON, 11 Şubat (Xinhua) -- Ünlü ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, büyük bir teknolojik dinamizm sergileyen Çin'de "orta gelir tuzağı" olmadığını söyledi.

Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan Columbia Üniversitesi Sürdürebilir Kalkınma Merkezi Direktörü profesör Sachs, "Latin Amerika örneğinde görüldüğü üzere, orta gelir tuzağı teknolojik dinamizm eksikliğinden kaynaklanıyor. Çin ise teknolojik açıdan son derece dinamik" dedi.

Batılı medya kuruluşlarının "birbirini tekrarlayıp durduğunu" kaydeden ekonomist, Çin ile ilgili haberler yapan birçok gazetecinin Çin ekonomisine dair kapsamlı bir anlayıştan yoksun olduğunu belirtti.

Çin'in "içinin boşalmakta olmadığını" vurgulayan Sachs, "Çin, küresel ekonominin dijital ve yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan altyapı ve yeşil teknolojilerin çoğunun dünyadaki uygun maliyetli üreticisi olmayı sürdürüyor" dedi.

ABD'nin "riski azaltma" adını verdiği olgunun daha net bir tabirle "kontrol altına alma" olarak tanımlanabileceğini kaydeden ekonomist, ABD'nin ticaret ve teknolojiye bariyerler koyarak Çin'in büyümesini yavaşlatma çabalarının "başarısızlığa mahkum" olduğunu ifade etti.

Sachs, "Çin o kadar büyük, teknolojik olarak o kadar ileride ve dünya ekonomisiyle (ABD ekonomisi dahil) o kadar iç içe geçmiş durumda ki, ABD'nin Çin'i 'kontrol altına alması' söz konusu değil" dedi.

Batılı medya kuruluşlarının Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi küresel kamu mallarına yönelik çoğunlukla şüpheli yaklaşımlarına değinen ekonomist, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kazan-kazan düşüncesine örnek oluşturan büyük ve son derece olumlu bir inisiyatif olduğunu belirtti.

Sachs, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, üye ülkelerin 5G, hızlı demiryolu ve uzun mesafeli yeşil elektrik aktarımı gibi 21. yüzyıla ait yeşil, dijital ve bağlantılı altyapı inşasına yardımcı oluyor. İnisiyatif, Çin'in söz konusu yüksek teknolojili ve düşük maliyetli altyapı projelerini ihraç etmesini de destekliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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