Jeffries, Trump'tan Gizli Bilgilendirme Toplantısı Talep Etti - Son Dakika
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Jeffries, Trump'tan Gizli Bilgilendirme Toplantısı Talep Etti

30.06.2026 10:20
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Hakeem Jeffries, Trump yönetimini İran konusundaki bilgileri gizli toplantıda paylaşmaya çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Başkan Donald Trump yönetimini İran ile yaşanan gelişmelere ilişkin Kongre üyelerine yönelik "gizli bilgilendirme toplantısı" düzenlemeye çağırdı.

Demokrat Partili Jeffries Kongre'de düzenlediği basın toplantısında, yönetimin gizli nitelik taşımayan bir bilgilendirme toplantısı yapma kararını olumlu ancak yetersiz bir adım olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun tamamının katılımıyla, herkesi kapsayan gizli bir bilgilendirme toplantısına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Jeffries, "Yönetim bugün gizli olmayan bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek doğru yönde bir adım atıyor ancak bu konu, tüm Temsilciler Meclisi üyeleri için kapsamlı ve gizli bir oturumu açıkça gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Jeffries, Trump yönetiminin eylemlerinin ABD ulusal güvenliğini zayıflattığını savunurken Kongre üyelerinin yönetimin stratejisini ve bölgedeki ABD politikasına yönelik geniş kapsamlı etkilerini değerlendirmeye devam ettiğine dikkati çekti.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeffries, Trump'tan Gizli Bilgilendirme Toplantısı Talep Etti - Son Dakika

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