Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde jeneratör çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çayırhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinden jeneratör çaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli E.P'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutukland6ı.
Öte yandan, şüphelinin başka birine düşük fiyatla sattığı jeneratör de bulunarak sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Jeneratör Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?