Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Yeni Yönetim Göreve Başladı

06.05.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzgün Esina, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek yeni döneme başladı.

(ANKARA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda 30. Dönem Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni dönem yönetimi göreve başladı. Genel Kurul'da seçilen 31. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri görev dağılımını yaptı, Oda Başkanlığı'na Düzgün Esina getirildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda 30. Dönem Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni dönem yönetimi göreve başladı. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da seçilen 31. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ömer Ersin Gırbalar'ın çağrısı ile 4 Mayıs 2026 tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptı.

Yapılan görev dağılımı sonucunda, Oda Başkanlığı görevine Düzgün Esina seçildi. Esina, Başkanlık görevini, önceki dönem başkanı Hüseyin Alan'dan devraldı.

Yeni Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Düzgün Esina, görevi devralmasının ardından yaptığı değerlendirmede, meslek alanlarının korunması, geliştirilmesi ve kamu yararı doğrultusunda güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Esina, geçmiş dönemde Oda çalışmalarına önemli katkılar sunan Hüseyin Alan'a teşekkür ederek, yeni dönemde ortak akıl ve dayanışma ile Oda faaliyetlerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yeni yönetiminin, zemin ve temel etütlerinden madenciliğe, afet risklerinin azaltılmasından mesleki hakların korunmasına kadar geniş bir alanda etkin çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:15:45. #7.12#
SON DAKİKA: Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.