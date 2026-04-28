Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Torba Kanun Teklifi'ne Tepki

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Meclise sunulan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Yapılmak istenen değişikliğin doğrudan odayla ve jeoloji mühendisleriyle ilgili olduğu ancak kendilerinden görüş alınmadığı belirtilen açıklamada, teklifin Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği ve meslek alanında işsizlik dahil olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, teklifin 21, 22, 23 ve 24. maddeleriyle yapı denetim sürecini düzenleyen kanunda değişiklik yapılarak zemin ve temel etüt firmalarına kısıtlamalar getirilmeye çalışıldığı belirtildi. Oda, bu düzenlemelerin Anayasa'nın eşitlik ilkesine, çalışma hürriyetine ve mühendislik hizmetlerinin niteliğine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, teklifin jeoloji mühendislerini işsiz bırakacağı ve mesleği taşeronlaştıracağı uyarısında bulunuldu.

Oda, 7 bine yakın meslektaşının işsiz kalacağı bu düzenlemeye karşı çıkılmasını ve ilgili maddelerin geri çekilmesini talep etti.