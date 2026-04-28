Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Torba Kanun Teklifi'ne Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Torba Kanun Teklifi'ne Tepki

28.04.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Meclis'e sunulan Torba Kanun Teklifi'nin 21, 22, 23 ve 24. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve 7 bin jeoloji mühendisini işsiz bırakacağını belirterek, bu maddelerin geri çekilmesini talep etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Meclise sunulan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Yapılmak istenen değişikliğin doğrudan odayla ve jeoloji mühendisleriyle ilgili olduğu ancak kendilerinden görüş alınmadığı belirtilen açıklamada, teklifin Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği ve meslek alanında işsizlik dahil olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, teklifin 21, 22, 23 ve 24. maddeleriyle yapı denetim sürecini düzenleyen kanunda değişiklik yapılarak zemin ve temel etüt firmalarına kısıtlamalar getirilmeye çalışıldığı belirtildi. Oda, bu düzenlemelerin Anayasa'nın eşitlik ilkesine, çalışma hürriyetine ve mühendislik hizmetlerinin niteliğine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, teklifin jeoloji mühendislerini işsiz bırakacağı ve mesleği taşeronlaştıracağı uyarısında bulunuldu.

Oda, 7 bine yakın meslektaşının işsiz kalacağı bu düzenlemeye karşı çıkılmasını ve ilgili maddelerin geri çekilmesini talep etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:18:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.