Jeopolitik Gerilimlerde Piyasalar Enerji ve Enflasyon Odaklı - Son Dakika
Jeopolitik Gerilimlerde Piyasalar Enerji ve Enflasyon Odaklı

13.04.2026 12:50
Yatırımcıların odağı, savaştan çok enerji fiyatları ve kalıcı enflasyon etkilerine kayıyor. Uzun süre yüksek faiz beklentileri artarken, enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon beklentilerini yukarı çekiyor. Piyasalarda enerjinin belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde piyasalar yön ararken, yatırımcıların odağı savaştan çok enerji fiyatları ve enflasyonun kalıcı etkilerine kayıyor. Artan maliyet baskıları ve ötelenen faiz beklentileri 'uzun süre yüksek faiz' temasını güçlendiriyor. Slayz Yatırım Holding CEO'su John Nevzat Erdem, bu yeni fiyatlama dinamiğinin belirleyici olacağını vurguluyor.

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim, piyasalarda ilk etapta klasik riskten kaçış reflekslerini tetiklerken, mevcut fiyatlamalar daha derin bir kırılmaya işaret ediyor. Küresel yatırımcılar artık çatışmanın kendisinden çok, enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki kalıcı etkilerine odaklanıyor. Erdem, petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin makroekonomik bir kırılma yarattığını belirtti.

Piyasalar artık savaşın değil, enflasyon etkisinin peşinde. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekerken, bu durum tahvil piyasalarında net hissediliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcıların enflasyon riskini önceliklendirdiğini gösteriyor. Bu, faiz indirimlerinin ötelenmesi ve finansal koşulların sıkılaştığı anlamına geliyor.

Hisse senedi piyasalarında homojen bir görünüm yok; enerji ve savunma sektörleri güçlü kalırken, havacılık ve tüketim odaklı sektörler maliyet baskısı hissediyor. Enerji ithalatçısı ekonomiler daha fazla baskı altında kalıyor, bu da küresel ekonomide 'düşük büyüme, yüksek enflasyon' riskini artırıyor.

Önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü enerji fiyatları belirleyecek. Petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyonu kalıcı hale getirebilir ve merkez bankalarının faiz indirimlerini öteleyebilir. Jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda ise piyasalarda hızlı bir normalleşme potansiyeli bulunuyor. Yatırım kararlarında jeopolitik gelişmelerin makroekonomik yansımalarını doğru okumak kritik hale gelmiştir.

Son Dakika Güncel Jeopolitik Gerilimlerde Piyasalar Enerji ve Enflasyon Odaklı - Son Dakika

SON DAKİKA: Jeopolitik Gerilimlerde Piyasalar Enerji ve Enflasyon Odaklı - Son Dakika
