Jerusalem Post, 4 seçimin İsrail'in ittifaklarını tehdit ettiğini yazdı

İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesi, son 10 günde gerçekleştirilen 4 seçimin sonuçlarının İsrail'in diplomatik konumunu zayıflattığını, ülke için hayati önemdeki ittifakları tehdit ettiğini ve siyasi geleceğine ilişkin soru işaretleri yarattığını yazdı.

Jerusalem Post'ta "İsrail iki haftadan kısa bir sürede 4 seçimi nasıl kaybetti?" başlığıyla yayımlanan analizde, kayıp serisinin 25 Ekim'de Sırbistan'da başladığı belirtildi.

İsrail'in yakın müttefiki Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic liderliğindeki ittifak, yolsuzluk karşıtı bir protesto hareketinden doğan ve öğrenciler tarafından desteklenen listeye karşı erken genel seçimleri kaybetti.

Sırbistan ile askeri işbirliği tehlikede

Gazete, Vucic'in yenilgisinin iki ülke arasındaki askeri işbirliğine yansıyabileceğine dikkat çekti.

Sırbistan daha önce İsrail'e mühimmat tedarik etmiş, ayrıca Ağustos 2025'te İsrail yapımı insansız hava araçları (İHA), uzun menzilli füzeler ve elektronik harp sistemleri satın almak üzere 1,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Seçimi kazanan listenin ise çatışma bölgelerine silah ihracatını durdurma sözü verdiği ve İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı tutum takındığı vurgulandı.

Kazanan liste yayımladığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkını sistematik bir şekilde yok etme girişimine ortak olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erken genel seçimlerde başbakan adayı olmak için cumhurbaşkanlığından istifa eden Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısındaki yenilgisini kabul etti.

Brezilya'da solun zaferi ve Bolsonaro'nun gidişi

Brezilya'da ise solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sağcı Flavio Bolsonaro'ya karşı kazandığı zaferin, İsrail'in kendisine daha yakın bir hükümetin yönetime gelmesi yönündeki umutlarını boşa çıkardığı kaydedildi.

Lula'nın daha önce İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını Nazi Soykırımı'na benzettiği, Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdığı ve Brezilya'nın Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davayı desteklediği hatırlatıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, başkanlık seçimini kaybeden sağcı Senatör Flavio Bolsonaro ülkeyi terk ederek ABD'ye gitti.

"CNN Brazil" kanalı, güvenlik kamerası kayıtlarına dayandırdığı haberinde, Bolsonaro'nun eşi, iki kızı ve İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski bir ajanı eşliğinde ülkenin güneyindeki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü üzerinden kara yoluyla Arjantin'e geçtiğini aktardı.

İsrail iç siyasette yeniden kilitlendi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarının siyaseti yeniden çıkmaza soktuğu değerlendirmesi yapıldı.

Likud Partisi seçimleri önde tamamlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu blokunun dışında kalan partiler (Arap partileri dahil) mecliste çoğunluğu elde etti. Ancak hiçbir tarafın tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in dış ve iç zorluklarla mücadele etmek için güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğu, ancak koalisyon kurma müzakerelerinin aylarca sürebileceği ve verilecek tavizler nedeniyle gelecekteki hükümetin meşruiyetinin sorgulanabileceği ifade edildi.

Çarşamba akşamı meclisteki siyasi bloklar, hükümeti kuracak adayı belirlemek üzere İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile tavsiye görüşmelerine başladı.

Yediot Ahronot gazetesine göre, bu akşama kadar sürecek turların ardından Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma şansı en yüksek adayı belirleyecek.

Temel Hükümet Kanunu uyarınca, görevlendirilen meclis üyesinin yeni hükümeti kurmak için 28 günü bulunuyor, bu süre ihtiyaç halinde Cumhurbaşkanı tarafından 14 güne kadar uzatılabiliyor.

Kanal 12'nin haberine göre, görevlendirilen adayın başarısız olması durumunda yetki Cumhurbaşkanına iade ediliyor.

Cumhurbaşkanı 3 gün içinde partilerle tekrar görüşerek yetkiyi 28 gün süreliğine başka bir adaya devredebiliyor.

Alternatif olarak Cumhurbaşkanı yetkiyi doğrudan meclise devredebiliyor. Bu senaryoda 61 milletvekilinin imzasıyla önerilen adaya hükümeti kurması için 14 gün süre veriliyor.

Süreçler sonucunda hükümet kurulamazsa 26. dönem meclisi feshedilerek yeniden seçime gidiliyor.

ABD'den gelen baskılar ve yardımın kesilmesi gündemde

ABD'deki seçimlerde ise Demokratların Kongre'nin her iki kanadında (Temsilciler Meclisi ve Senato) çoğunluğu elde ettiği ve senatör seçilen Abdurrahman Al-Sayed gibi İsrail karşıtı seslerin yükseldiği belirtildi.

Gazete, İsrail tarafındaki endişenin sadece Demokratlarla sınırlı kalmadığını, Cumhuriyetçi kanattan da İsrail'i seçim yenilgisinden sorumlu tutan seslerin yükseldiğini yazdı.

Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Donald Trump yönetimine tepkili seçmenlerin talepleri arasında "ABD-İsrail ilişkilerinin niteliğinin değiştirilmesi" maddesine yer verdiği aktarıldı.

Vance, kaybedilen seçmenleri geri kazanmak için 4 şart sıraladı: İran ile savaşı bitirmek, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanmak, "Önce Amerika" politikasını benimsemek ve İsrail ile ilişkileri gözden geçirmek.

Vance'in bu açıklamalarının, Başkan Trump'ın Fox News'e verdiği demeçten bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Trump, Netanyahu ile aylar önce vardığı anlaşma uyarınca, ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık mali yardımı bu yılın sonuna kadar durduracağını ilan etmişti.

Jerusalem Post, henüz yeni hükümetini kuramayan İsrail'in, Demokratların kontrolündeki bir Kongre karşısında Washington ile ilişkilerini savunmak zorunda kalabileceğini belirterek, "Washington, Tel Aviv'deki siyasi tablo netleşmeden önce İsrail ile nasıl bir ilişki yürütmek istediğini tartışmaya başlayabilir." uyarısında bulundu.