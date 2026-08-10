Jharkhand'da Öğrenci Protestosu

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde yerel hükümetin işe alım sınavlarında reform yapılması talebiyle düzenlenen protestoya binlerce öğrenci katıldı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jharkhand'ın başkenti Ranchi'de bulunan eyalet meclis binası çevresinde protesto düzenlendi.

Protesto alanında toplanan binlerce öğrenci, eyaletteki kamu komisyonlarının düzenlediği işe alım sınavı sorularının sızdırılmasının ardından sınavlarda reform yapılması talebinde bulundu.

Polis, barikatları aşan protestocuları uzaklaştırmak için cop ve tazyikli su kullandı.

Protesto nedeniyle Ranchi genelinde bazı yollar kapatıldı, birçok okulda eğitime ara verildi ve trafikte araç kontrolleri sıkılaştırıldı.

Eyalet Başbakanı Hemant Soren, "sorunların coplarla değil diyalogla çözülebileceğini" belirtti.

Hindistan, ayrıca son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sızıntı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyen, çoğunlukla öğrenci ve gençlerin katıldığı protestolara da sahne olmuştu.