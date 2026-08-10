Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak - Son Dakika
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Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak
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Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Cansever'in cenaze programı netleşti. Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, son yolculuğuna doğup büyüdüğü topraklarda uğurlanacak.

Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in cenaze töreninin tarihi belli oldu. Sanatçı, 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

VELES'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK 

Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Cansever, Almanya’da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

Sanatçının cenaze töreninin 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

AİL MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK 

Cansever için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Arabesk müziğin ünlü ismi, törenin ardından Veles’te bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak - Son Dakika

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