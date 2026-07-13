Jinan Yüksek Teknoloji Bölgesi Gelişiyor

JİNAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Jinan Yüksek Teknoloji Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, ülkenin ulusal düzeydeki ilk yüksek teknoloji bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bölge, son yıllarda iş ortamını sürekli iyileştirerek modern bir sanayi sistemi inşa etme çalışmalarını hızlandırdı. Yeni nesil bilgi teknolojisi, akıllı ekipman ve biyotıp sektörlerini güçlendiren bölgede, yapay zeka, alçak irtifa ekonomisi ve sentetik biyoloji gibi geleceğin sektörlerinin gelişimine yönelik de şimdiden planlamalar yapıldı.