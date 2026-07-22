JÖAK'ın Atış Eğitimi Sosyal Medyada Beğenildi

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin atış eğitimi videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Plan kusursuzsa, sonuç kaçınılmazdır" başlığıyla JÖAK timlerinin atış eğitimi videosu paylaşıldı.

Görüntülerde, JÖAK timlerinin zorlu hedefleri tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.

Birçok kişi tarafından beğenilen videonun paylaşımında, "JÖAK için tetiğe dokunulan o an, başarının imzasıdır." ifadesine yer verildi.