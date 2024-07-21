Joe Biden, 2024 seçimlerinde adaylıktan çekildi ve Kamala Harris'i destekledi - Son Dakika
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Joe Biden, 2024 seçimlerinde adaylıktan çekildi ve Kamala Harris'i destekledi

Joe Biden, 2024 seçimlerinde adaylıktan çekildi ve Kamala Harris\'i destekledi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, Kamala Harris'i desteklediğini ve ona tam destek ve onay verdiğini açıkladı. Demokrat parti destekçilerine Trump'ı yenmek için bir araya gelme çağrısı yaptı.

21.07.2024 21:51
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Başkan Yardımcısı Harris'in adaylığını desteklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı paylaşımda 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçmenin "aldığı en iyi karar olduğunu" kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat parti destekçilerine seslenen Biden, "Bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Joe Biden, 2024 seçimlerinde adaylıktan çekildi ve Kamala Harris'i destekledi - Son Dakika

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