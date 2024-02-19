Joel Pommerat imzalı 'İki Kore'nin Birleşmesi' oyunu ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek - Son Dakika
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Joel Pommerat imzalı 'İki Kore'nin Birleşmesi' oyunu ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek

Joel Pommerat imzalı \'İki Kore\'nin Birleşmesi\' oyunu ENKA Oditoryumu\'nda sahnelenecek

ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre, Moda Sahnesi'nin yeni oyunu olan eser, 27 Şubat'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Kemal Aydoğan rejisiyle sahnelenecek oyun, Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan ve Damla Pehlevan'ı aynı sahnede buluşturacak. 'İki Kore'nin Birleşmesi', performansların yanı sıra ilişkilere dair komik yorumlarıyla da dikkat çekiyor.

19.02.2024 13:07
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Joel Pommerat imzalı "İki Kore'nin Birleşmesi" oyunu ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek.

ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre, Moda Sahnesi'nin yeni oyunu olan eser, 27 Şubat'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kemal Aydoğan rejisiyle sahnelenecek oyun, Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan ve Damla Pehlevan'ı aynı sahnede buluşturacak.

Sahnenin tam ortada bulunduğu, birbirine dönük iki ayrı tribünden de izlenebilmesiyle izleyiciye farklı bir tiyatro deneyimi sunan "İki Kore'nin Birleşmesi", performansların yanı sıra ilişkilere dair komik yorumlarıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joel Pommerat imzalı 'İki Kore'nin Birleşmesi' oyunu ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Joel Pommerat imzalı 'İki Kore'nin Birleşmesi' oyunu ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek - Son Dakika
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