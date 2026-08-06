JÖH Timleri Birincilik İçin Savaşçı Yarışması\'na Hazırlanıyor

Jandarma Genel Komutanlığınca geçen yıl düzenlenen "Savaşçı Yarışması"nda üçüncü olan Bitlis Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı personeli, bu yıl birincilik hedefiyle zorlu eğitimlerini sürdürüyor.

Bitlis'te huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olaya karşı görev alan JÖH timleri, her şartta göreve hazır olmak için çaba gösteriyor.

Katıldıkları eğitimler ve yaptıkları tatbikatlarla kendilerini sürekli geliştiren "Panterler" adlı JÖH timleri, hem operasyonlardaki hem de yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Güç ve dayanıklılık esaslı engel parkurlarında koşan, piyade tüfeği ve tabanca atışları yapan JÖH timleri, gece şartlarında arazide hedef tespiti ve intikal, el yapımı patlayıcı, iz ve emare tespiti, yaralı tahliyesi gibi operasyonel nitelikli branşlarda da eğitim alıyor.

Stres altında görevin icrası, fiziksel güç ve dayanıklılık, atış kabiliyeti, motivasyon ve takım içi koordinasyonun geliştirilmesine yönelik eğitimlerde de yer alan JÖH personeli, gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek yetkinliklerini geliştiriyor.

Özel birliklerin taktik, zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını artırmak amacıyla geçen yıl düzenlenen "Savaşçı Yarışması"nda üçüncülük elde ederek kentin gururu olan "Panterler", yaşanabilecek olaylara en hızlı ve en doğru şekilde müdahale edebilmek için zorlu ve ileri seviye eğitimlerini sürdürüyor.

Uzman jandarma çavuş, astsubay ve subaylardan oluşan JÖH timleri, bu yılki yarışmada birincilik flamasını almayı hedefliyor.

"Bu organizasyon birlikler arasındaki mesleki rekabeti ve tecrübe paylaşımını üst seviyeye taşımıştır"

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 1. JÖH Tim Komutanı Jandarma Teğmen Halil Can Azat, AA muhabirine, "Savaşçı Yarışması"nın jandarma personelinin fiziksel dayanıklılığını, atış kabiliyetini, muharebe becerilerini ve takım uyumunu çok yönlü olarak ölçmeyi amaçlayan yüksek standartlara sahip bir organizasyon olarak icra edildiğini söyledi.

Yarışmada operasyonel nitelikli birçok branşın yer aldığını belirten Azat, şöyle konuştu:

"Yarışma personelin gerçek görev şartlarına hazırlık seviyesini ölçen önemli bir platform olmuştur. Söz konusu yarışmaya Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki tüm JÖH Tabur Komutanlıkları ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı özel operasyon taburları katılım sağlamıştır. Geniş katılımla icra edilen bu organizasyon birlikler arasındaki mesleki rekabeti ve tecrübe paylaşımını üst seviyeye taşımıştır. Yarışmaya 1,5 aylık hazırlık süreciyle iştirak edilmiştir. Bu süreçte planlı ve yoğun bir eğitim programı uygulanmış, fiziksel dayanıklılık, atış kabiliyeti, motivasyon ve tim içi koordinasyonun geliştirilmesine öncelik verilmiştir. Kısa sürede yürütülen bu disiplinli hazırlık süreci personelin görev bilinci ve profesyonel yaklaşımı sayesinde etkin bir şekilde tamamlanmıştır."

"Birliğimiz adına büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olmuştur"

1. Özel Harekat Timi Unsur Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Aykut Aktaş ise yarışmada hem fiziksel hem de mental açıdan zorlayıcı etaplarla karşılaşıldığını belirtti.

Personelin sahip olduğu yüksek disiplin anlayışı, güçlü tim ruhu ve görev tecrübesi sayesinde tüm zorlukların başarıyla aşıldığını kaydeden Aktaş, şunları söyledi:

"Bu süreç personelin stres altında görev icra etme kabiliyetini ve operasyonel dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Etaplar yalnızca fiziksel gücü değil, aynı zamanda doğru ve hızlı karar verme, stres yönetimi ve tim halinde koordineli hareket edebilme kabiliyetini ölçmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 'Savaşçı Yarışması'nı üçüncü sırada tamamlamak birliğimiz adına büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Elde edilen bu başarı komutanlarımızın etkin sevk ve idare anlayışının, personelimizin yüksek görev bilincinin, özverili çalışmasının ve jandarma teşkilatına bağlılığının somut bir göstergesidir."