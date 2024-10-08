Johannesburg'da İşçi Protestosu

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JOHANNESBURG, 8 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika Sendikalar Kongresi'ne bağlı işçiler Johannesburg kentinde düzenlenen protesto gösterisinde görülüyor, 7 Ekim 2024.

Ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu olan Güney Afrika Sendikalar Kongresi'ne bağlı binlerce işçi Pazartesi günü zayıf ekonomi ve yüksek hayat pahalılığı konusundaki endişelerini dile getirmek üzere sokaklara döküldü. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)