Joint Sea-2026 Tatbikatı Tamamlandı

QİNGDAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarının katılımıyla düzenlenen Joint Sea-2026 adlı tatbikat, planlanan tüm görevlerin tamamlanmasıyla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki askeri limanda sona erdi.
6 Temmuz'da başlayan tatbikat, 2012'de başlatılan ortak tatbikat serisinin 12'ncisi oldu.
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