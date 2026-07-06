Jokeyler Prim Oranlarının Artmasını İstiyor - Son Dakika
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Jokeyler Prim Oranlarının Artmasını İstiyor

06.07.2026 14:09
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Yarış Atı Binicileri Derneği, 2018'de düşürülen prim oranlarının eski seviyeye çıkarılmasını talep ediyor.

(İZMİR) - Yarış Atı Binicileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Onur Öztürk, jokey ve aprantilerin,2018 yılında düşürülen prim oranlarının yeniden eski seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yarış Atı Binicileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Onur Öztürk, jokey ve aprantilerin 2018 yılında düşürülen prim oranlarının yeniden eski seviyesine çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Öztürk açıklamasında, At Yarışları Yönetmeliği'nin 105. maddesinin 2. fıkrasında 20 Aralık 2018 tarihinde yapılan değişiklikle jokey ve aprantilerin prim oranlarının düşürüldüğünü, ancak bu düzenleme yapılırken değişikliğin geçici olduğu ve en geç bir yıl içerisinde eski oranlara dönüleceğinin ifade edildiğini hatırlattı. Aradan geçen yedi yılı aşkın sürede bu taahhüdün yerine getirilmediğini belirten Öztürk, özellikle son dönemde gerçekleştirilen görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının, biniciler arasında artık verilen sözlerin yerine getirilmeyeceği ve sürecin sürekli ertelendiği yönündeki kanaati güçlendirdiğini söyledi.

"TALEBİMİZ YENİ BİR HAK DEĞİL"

Jokey ve aprantilerin çalışma koşullarının kamuoyunda yeterince bilinmediğini vurgulayan Öztürk, binicilerin sosyal güvenlik primlerini kendilerinin ödediğini, mesleklerini sürdürebilmek için gerekli ekipman, ulaşım, sağlık, lisans ve diğer mesleki giderleri de kendi imkanlarıyla karşıladığını belirtti. Gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan prim oranlarının yıllardır eski seviyesine getirilememesinin, mesleğin sürdürülebilirliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini ifade etti.

At sahipleriyle herhangi bir karşıtlık içinde olmadıklarının altını çizen Öztürk, "At sahipleri bu sektörün en önemli paydaşlarıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olmaya ve Türk atçılığının gelişimi için birlikte hareket etmeye devam etmek istiyoruz. Ancak mevcut ekonomik koşullar, kendi sigorta primlerimizi ve tüm mesleki giderlerimizi tek başımıza karşılamak zorunda olmamız nedeniyle bu şartlar altında mesleğimizi aynı şekilde sürdürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Talebimiz yeni bir hak değil; 2018 yılında geçici olduğu belirtilen düzenlemenin verilen söz doğrultusunda düzeltilmesi ve prim oranlarının yeniden eski seviyesine getirilmesidir" dedi.

"KİŞİSEL DEĞİL, CAMİANIN ORTAK İRADESİ"

Dernek Başkanı Öztürk, taleplerinin yalnızca jokey ve aprantilerin mesleki haklarının korunmasına yönelik olduğunu, çözümün diyalog ve uzlaşıyla sağlanabileceğine inandıklarını belirterek yetkili kurumlara verilen taahhütleri yerine getirmeleri noktasında çağrıda bulundu. Öztürk, "Bu mücadele herhangi bir kesime karşı değil, mesleğimizin geleceği içindir. Türkiye'nin farklı kuşaklardan en başarılı jokeyleri ile lisans sahibi tüm meslektaşlarımızın aynı talep etrafında birleşmiş olması, bu konunun kişisel değil, camianın ortak iradesi olduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Öztürk, taleplerinin herhangi bir yeni ayrıcalık değil, 2018 yılında geçici olduğu belirtilen düzenleme öncesindeki prim oranlarının yeniden yürürlüğe konulması olduğunu vurgulayarak, bu adımın hem jokey ve aprantilerin mesleki geleceği hem de Türk at yarışçılığının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Başta Halis Karataş, Sadettin Poyraz, Selim Kaya, Mehmet Kaya, Erhan Yavuz, Onur Öztürk, Nurettin Şen, Ferit Yardımcı, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Akın Sözen, Ayhan Kurşun ve Özcan Yıldırım olmak üzere Türk at yarışçılığına başarılarıyla damga vurmuş çok sayıda usta jokey ile lisans sahibi tüm jokey ve aprantilerin sürece destek verdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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