Judo'da Kardeşler Şampiyonluk Peşinde

BURSA'da okuluna gelen judo antrenörünün güçlü tokalaşmasıyla dikkatini çeken ve onun tavsiyesiyle spora başlayan Duru Şimşek (13), Türkiye şampiyonu olup, Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Başarısıyla ablası Elif Şimşek'i de (15) judoya yönlendiren Duru Şimşek, şimdi ablasıyla aynı minderde şampiyonluk için ter döküyor.

Mudanya ilçesinde yaşayan Halitpaşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Duru Şimşek'in hayatı, 3 yıl önce eğitim gördüğü ilkokulu ziyarete gelen Mudanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Kaan Karagülle ile tanışmasıyla değişti. Okul ziyareti sırasında duruşuyla dikkatini çeken öğrenciyi yanına çağıran Karagülle, kendisiyle tokalaşırken gücünü fark ettiği Duru Şimşek'e judo yapmasını tavsiye etti. Antrenör Karagülle'nin yönlendirmesiyle aynı gün antrenmanlara başlayan Duru Şimşek, 3 yıl gibi kısa bir sürede ardı ardına elde ettiği başarılarla bu spordaki istikrarını sürdürdü. Okul sporlarında Türkiye 3'üncüsü olan Duru Şimşek, Bursa ve bölge şampiyonluklarının ardından son olarak 14-16 Mayıs'ta Karaman'da düzenlenen ve 71 ilden 1400 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazanıp, Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR

Duru'nun başarılarının ardından ablası Elif Şimşek de judo sporuna merak saldı. Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Elif Şimşek de 2 yıl önce başladığı judoda Bursa ve bölge şampiyonlukları ede etti. Türkiye derecelerinde ilk 7'ye girmeyi başaran Elif Şimşek de 20 Haziran'da Hatay'da düzenlenecek Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele edecek. Birlikte antrenman yapıp, aynı minderde ter döken Şimşek kardeşler hem birbirlerine destek oluyor hem de yeni şampiyonluklar için birbirlerini motive ediyor.

'AVRUPA'DA BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORUM'

Okuluna gelen antrenörüyle tanıştıktan sonra spor hayatına adım attığını anlatan Duru Şimşek, "İlkokuldayken hocamız okula ziyarete gelmişti. Öğretmenimle konuşurken benimle de tanıştı. Bana judoya başlayabileceğimi, yetenekli olduğumu söyledi. Sonra başladım ve devam ettim. Spor yapmak zaten çok güzel bir şey. Ablamla birlikte antrenman yapmak da ayrı bir zevk oluyor. Final maçını kazanınca çok mutlu oldum. Önceden şampiyonlar bana çok büyük insanlar gibi geliyordu ama şimdi daha normal geliyor. Balkanlar'da ve Avrupa'da başarı elde etmek istiyorum" diye konuştu.

'EVDE BİLE BİRBİRİMİZE HAREKETLERİ GÖSTERİYORUZ'

Kardeşi sayesinde judoya başladığını ifade eden Elif Şimşek de "Kardeşimden sonra judoya başladım ve bu sporu çok sevdim. Birlikte antrenman yapmak çok güzel bir duygu. Evde bile birbirimize hareketleri gösteriyoruz. Bizden küçük kardeşimize bile bazı hareketleri öğretiyoruz" dedi. Hedefinin milli takım olduğunu söyleyen Elif Şimşek, "Yorucu oluyor ama emek olmadan başarı olmuyor. Milli sporcu olmak, dereceler almak ve Balkan Şampiyonası'na gitmek istiyorum" diye konuştu.

'TOKALAŞTIRKEN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU FARK ETTİM'

Anne Nilgün Şimşek de çocuklarının spor yapmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, sporun çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi. Antrenör Kaan Karagülle ise şunları söyledi: "Bir okul ziyaretine gitmiştik. Duru'yu yanıma çağırdım. Tokalaşırken ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu fark ettim. O gün antrenmana aldık, o günden sonra da hiç ayrılmadık. İlk girdiği müsabakada Bursa şampiyonu oldu. Daha sonra özel turnuvalara götürdük. Geçen yıl okul sporlarında Türkiye 3'üncüsü olmuştu, bu yıl da Türkiye Şampiyonu oldu. Şimdi hedefimiz, Balkan Şampiyonası'nda derece almak."

'ÇOK YETENEKLİ BİR SPORCU'

Elif Şimşek'in de kardeşi sayesinde judoya başladığını söyleyen Karagülle, "Elif de antrenmanlara ablası olarak geliyordu ama başlamamıştı. Yaklaşık 1 yıl sonra o da kardeşi sayesinde başladı. Çok yetenekli bir sporcu. Kısa sürede Bursa ve Marmara bölge şampiyonlukları elde etti. Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda ilk 7'ye girdi. Şimdi onu da Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz" diye konuştu.

Haber - kamera: Barış YILMAZ/Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa)