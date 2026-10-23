Judo sakatlığı sonrası atlı okçuluğa geçen Yörenç, takımına 3 birincilik kazandırdı - Son Dakika
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Judo sakatlığı sonrası atlı okçuluğa geçen Yörenç, takımına 3 birincilik kazandırdı

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Judo sakatlığı sonrası atlı okçuluğa geçen Yörenç, takımına 3 birincilik kazandırdı
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Judo sakatlığı sonrası atlı okçuluğa yönelen Yörenç'in antrenörlüğündeki milli takım, İsviçre ve İspanya'daki Avrupa yarışlarında 3 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük aldı. Yörenç, 25 yıldır sınıf öğretmenliği yaparken genç ve yetişkin milli takım antrenörlüğünü sürdürüyor.

JUDODA geçirdiği sakatlığın ardından atlı okçuluğa yönelen Erzurumlu Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, genç ve yetişkin milli takım antrenörü olarak yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Sporculuk döneminde ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya ve kupa kazanan Yörenç'in antrenörlüğündeki milli takım, İsviçre'nin Visp kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Grand Prix ile İspanya'nın Barselona kentlerindeki Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 3 birincilik, 5 ikincilik 4 üçüncülük elde etti.

Erzurum'da 25 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, spor hayatına judo ile başladı. Yaklaşık 20 yıl mücadele ettiği judoda, 10 yıl milli sporcu olarak görev yapan Yörenç, kampta yaşadığı sakatlığın ardından bu branşı bırakmak zorunda kaldı. Spordan kopmayan Yörenç, geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluğa yöneldi. Yaklaşık 12 yıldır bu branşlarla ilgilenen Yörenç, kendi atlı okçuluk kulübünü kurarak sporcu yetiştirmeye başladı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda kupa ve madalya kazanan Yörenç, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından milli takım antrenörlüğüne getirildi. Kendi başarılarının yanı sıra yetiştirdiği sporcularla da adından söz ettiren Yörenç, katıldığı şampiyonalarda başarılı sonuçlara imza attı.

AVRUPA'DA BAŞARI

Yörenç'in antrenörlüğündeki Türk Milli Takımı, 9-11 Ekim tarihleri arasında İsviçre'nin Visp kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Grand Prix müsabakalarında bir birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük alarak takım halinde ikincilik kürsüsüne çıktı. 24-27 Eylül'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 2 birincilik, bir ikincilik ve takım halinde Avrupa dördüncülüğü elde etti.

SAKATLIK SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Spor kariyerinde judoda yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk kazanan Yörenç, yaşadığı sakatlığın ardından kendisini kültürüne ve manevi değerlerine yakın hissettiği geleneksel Türk okçuluğuna yöneldiğini anlattı. Yörenç, iyileşmesinin ardından atlı okçuluğa başladığını anlattı. Atlı okçulukta ilk kadınlar Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Yörenç, Rusya'da düzenlenen Kadınlar Uluslararası Atlı Okçuluk organizasyonunda Av Parkuru'nda elde ettiği şampiyonlukla uluslararası alanda da başarı kazandı.

'GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK ÖNEMLİ'

Sporculuk kariyeriyle birlikte antrenörlüğe de devam eden Yörenç, minik ve yıldız milli takımlarının ardından genç ve yetişkin milli takımlarında da görev alarak Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcuları çalıştırdığını söyledi. Milli takımla Polonya, İspanya ve İsviçre'de düzenlenen Grand Prix yarışmalarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Yörenç, Türk bayrağını Avrupa ve dünya parkurlarına taşıyacaklarını belirtti.

Milli takımdaki sporcuların Türkiye'nin birçok yerinden başarılı sporculardan oluştuğunu kaydeden Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, "Atlı okçuluk kültürümüzde, manevi yaşantımızda ve tarihimizde önemli bir yer alıyor. Tabii bunları gençlerimize, çocuklarımıza aşıladığımızda daha da büyük bir sevgiyle branşlarına bağlanıyorlar. Atlı okçuluk, Türkiye'nin haricinde dünyada da gün geçtikçe çıtası yükselen, olimpik olma yolunda olan bir spor" dedi. Ata sporunu genç kuşaklara aktarmanın önemli olduğunu belirten Yörenç, branşın Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve dünya genelinde gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA
Milli TakımİspanyaİsviçreGüncelYaşamSporSon Dakika

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