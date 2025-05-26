Kaan, Otizm Projesi ile İş Yerinin Gözdesi Oldu - Son Dakika
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Kaan, Otizm Projesi ile İş Yerinin Gözdesi Oldu

Kaan, Otizm Projesi ile İş Yerinin Gözdesi Oldu
26.05.2025 11:44
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Tekirdağ'da otizmli Kaan Ayten, 'İşte Otizm Projesi' ile çalıştığı firmada sevgiyi kazandı.

Tekirdağ'da otizmli 28 yaşındaki Kaan Ayten, çalıştığı iş yerinde sempatik tavırları ve çalışkanlığıyla arkadaşlarının sevgisini kazandı.

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ürünleri ihracatı yapan bir firma, "İşte Otizm Projesi" kapsamında, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği (TOBDESDER) ile iletişime geçti.

Proje kapsamında 4 ay önce firmada personel olarak işe başlayan Kaan Ayten, hem sosyal hayata uyum sağladı hem de iş yerinin neşe kaynağı oldu.

Firmanın Operasyon ve Sürdürülebilirlik Direktörü Pelin Birsen, AA muhabirine, otizmli bireylerin iş hayatına katılımını desteklemeyi, toplumsal farkındalığı artırmayı ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje sürecinde çalışanlar için otizm farkındalığı ve otizmli bireylerle etkili iletişim konularında uzmanlar eşliğinde eğitimler düzenlediklerini anlatan Birsen, bu sayede bilgi ve duyarlılığı artırarak kapsayıcı bir ekip kültürü oluşturduklarını vurguladı.

Otizmli aileleri önemsediklerini aktaran Birsen, "Herkese dokunabilmek ve daha fazla kitleye ulaşabilmekti hedefimiz. Bunu da 'İşte Otizm Projesi'yle hayata geçirdik. Kaan, kısa sürede herkesin sevgisini kazandı, firmamızın en çalışkanlarından biri oldu." dedi.

Birsen, istihdam ettikleri Ayten'in firmanın en çalışkan personelinden biri olduğunu belirtti.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan firmalar arasında yer aldıklarını vurgulayan Birsen, her yıl farklı ve kapsamlı projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Birsen, projeleriyle otizmli bireylerin çalışma hayatında var olduklarını anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Otizmli bireylere istihdam sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Pelin Birsen, "Diğer firmalar için iyi örnek uygulaması oluyoruz. Otizmli bireyle ilgilenen annelere nefes oluyoruz. Yıllarca otizmli bireylerle evlerinde ilgilenen anneler, bizimle kendi sosyal hayatları olan, nefes alabilen anneler haline geldiler." dedi.

"Kaan ile çalışmaya çok alıştık"

Fabrika çalışanı Leman Çiftçi ise Ayten'in çalışanlar tarafından sevilen bir personel olduğunu dile getirdi.

Ayten'in işte inanılmaz şekilde geliştiğini anlatan Çiftçi, "Kaan ilk başlarda çekimserdi. Biraz göz temasında kopukluk vardı. Yaklaşık 4 ay oldu Kaan'la çalışmaya başlayalı. Şu anda adapte olmuş durumda. İşini iyi bir şekilde yapıyor. Kaan ile çalışmaya çok alıştık." diye konuştu.

TOBDESDER Başkanı Aysel Ergüney de otizmli çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin istihdamı için çalışmalar yaptıklarını ve iyi örnek uygulamaları sayesinde firmaların istihdama olan ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaan, Otizm Projesi ile İş Yerinin Gözdesi Oldu - Son Dakika

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