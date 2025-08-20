Kabadüz\'de Kundaklama Olayı: 3 Tutuklama

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bir evi kundakladığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Ağustos'ta gece saatlerinde M.D'ye ait evin kimliği belirlenemeyen kişilerce kasten yakılarak tamamen kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri tarafından yapılan kapsamlı ve titiz araştırmalar neticesinde olay ile ilgili H.Y. (53), M.Y. (26) ve Y.Y. (22) isimli şahıslar tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamının yakalandığı, adli makamlara sevk edilen 3 şüphelinin "kasten yangın çıkarma ve kişilere ait mala zarar verme" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.