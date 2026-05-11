Kabadüz'de Trajik Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kahveci (78) yönetimindeki 52 FH 947 plakalı otomobil, Güzlük Mahallesi'nde seyir halindeyken yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
