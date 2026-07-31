Kabak Çekirdeğinden Katma Değerli Ürünler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kabak Çekirdeğinden Katma Değerli Ürünler

Kabak Çekirdeğinden Katma Değerli Ürünler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Ünal, Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeğini ezme, krokan ve çikolata ile değerlendiriyor.

Nevşehir'de bir girişimci, coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeğini katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

Kentte uzun yıllar özel sektörde makine mühendisliği yapan 48 yaşındaki İbrahim Ünal, 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan "Nevşehir Kabak Çekirdeği"ni yalnızca çerez olmaktan çıkarıp kahvaltılık ezme, krokan ve çikolata olarak tüketiciye sunmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından Sulusaray beldesinde açtığı atölyede üretime başlayan Ünal, yöre çiftçisinden temin ettiği kabak çekirdeğinden üretilen gıda maddelerini, Kapadokya'daki otellere, hediyelik eşya mağazalarına, marketlere ve internet üzerinden tüketicilere ulaştırıyor.

Girişimci İbrahim Ünal, AA muhabirine, ailesiyle yaptığı Karadeniz gezisinde fındıkla yapılan ürünleri gördüğünde kabak çekirdeğini de benzer şekilde değerlendirme fikrinin oluştuğunu anlattı.

Çinko, magnezyum, demir ve E vitamini açısından zengin kabak çekirdekli gıdalar üretmek için kolları sıvadığını belirten Ünal, yaklaşık 6 ay önce üretmeye başladığı ürünlerin beğeniyle tüketildiğini kaydetti.

Bulgaristan ve Slovenya'dan da talep geldiğini ve ihracat görüşmesine başladıklarını dile getiren Ünal, ürün yelpazesini genişletmek amacıyla yeni denemeler yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Ünal, farklı damaklara hitap edebilmek için şekersiz, şekerli, ballı, cevizli, limonlu ve portakallı ezmeler ürettiklerini, sade ezmede yüzde 100, çikolatada yüzde 65, şekerli ezmelerde yüzde 80 oranında kabak çekirdeği kullandıklarını ifade etti.

Fındıktan ilham alarak üretime başladı

Mevcut kapasitesiyle günlük yaklaşık 100 kavanoz ezme, 250-300 paket krokan ve 150-200 kutu çikolata ürettiklerini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Karadeniz gezisinde ezme, draje gibi fındığın türevleriyle katma değer sağladıklarını gördüm. Neden kabak çekirdeğiyle de olmasın diye düşünerek böyle bir yola çıktık. Ham maddemizi özellikle Sulusaray beldesindeki çiftçilerimizden alıyor, yetmediği takdirde de diğer ilçelerimizden temin ederek üretime devam ediyoruz. Özellikle turistik otellerde bir kiloluk kavanozlarda kahvaltılarda sunuluyor. Ayrıca, turistlerin uğrak yerleri olan hediyelik eşya dükkanlarında, marketlerde satış gerçekleştiriyoruz.

Doğal ürünler pazarının çok büyüyeceğini düşünüyorum. Kabak çekirdeğinin coğrafi işaret tescilli olmasından dolayı Nevşehir'in tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamak başlıca hedefimiz. Kabak çekirdeğine ilgiyi bu ürünlerle artıracağımızı düşünüyorum."

Ünal, kabak çekirdeğinin değerlendirilmesine yönelik çabaların yöredeki kabak ekim alanının artmasına katkı sunacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İbrahim Ünal, Çikolata, Nevşehir, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabak Çekirdeğinden Katma Değerli Ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kabak Çekirdeğinden Katma Değerli Ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.