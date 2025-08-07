Kabaklı Göleti'nin Kuş Cenneti Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kabaklı Göleti'nin Kuş Cenneti Tehlikede

07.08.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki Kabaklı Sulama Göleti, su seviyesinin düşmesi nedeniyle kurtarılması gereken bir alandır.

BİYOÇEŞİTLİLİK ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, DHA muhabirinin çektiği görüntü ve fotoğrafların, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti'nin 'kuş üreme alanı' olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti'nde DHA muhabiri, 2 haftalık uzunbacak (Himantopus himantopus) yavrularını video ve fotoğraflarla kaydetti. Görüntülerde 3 uzunbacak yavrusunun ebeveynleri tarafından korunduğu, beslendiği ve hayatın zorlukları öğretmeye çalıştıkları yer aldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, çekilen görüntüler ile fotoğrafların buranın bir üreme alanı olduğu yönünde önemli birer belge olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde bulunan Kabaklı Göleti, pek çok canlı türüne mekan olarak üremesine, beslenmesine ve barınmasına yardım eden bir kuş cennetidir. Çekilen fotoğraf ve görüntüler de bunları destekliyor. Burada 150'den fazla kuş türü belirlenmiştir. Bunun dışında memeli hayvanlar, omurgasızlardan pek çok böcek türü, yılanlar, akrepler burada görülebilecek türlerdendir dedi.

'KABAKLI GÖLETİ'Nİ KURTARMA MECBURİYETİMİZ VAR'

Göletin kuruma noktasına geldiğini ve kurtarılması yönünde gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Gölet, maalesef mevcut suyunun yaklaşık 3'te 2'sini kaybetmiş durumda. Küresel ısınmaya bağlı olarak göl yüzeyinde aşırı buharlaşma nedeniyle su kaybı ciddi boyutlardadır. Aynı zamanda yağışların azlığı ve karın da olmaması dolayısıyla su seviyesi ciddi biçimde düşmüştür. Buna rağmen buralarda biz uzunbacak, mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus), ötleğenlerden ve diğer su kuşlarından, yavrularını büyüten türlere rastlayabiliyoruz. Bu bize şunu göstermektedir. Kabaklı Göleti'ni kurtarma mecburiyetimiz var. Buraya Dicle Nehri'nden yapılacak su takviyesiyle bu tür canlılar birkaç sene daha buralarda yaşayabileceklerdir. Aksi takdirde su takviyesi olmazsa bu canlıların yaşama şansı yok. Buna benzer çevremizde pek çok yerde dereler, çaylar ve göl, göletler kurudu. Mümkün oldukça buradaki canlıları yaşatmak istiyorsak su takviyesi yönünden yardımcı olmamız lazım. Aksi taktide biyoçeşitlilik azalırsa bölgede pek çok hastalık etmeni, zararlıları buralarda daha fazla çoğalacaktır ki tarımsal faaliyete ciddi zarar verirler. Bizim biyoçeşitliliği koruma mecburiyetimiz var. Bu yüzden kurumlar arası iş birliğiyle Dicle Üniversitesi'ne destek olarak Dicle Nehri'nden çekilecek suyla Kabaklı Göleti'ni kurtarma şansı vardır. Aksi taktirde biz bu nadide türleri bir daha görme şansına kavuşamayız diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Hayvanlar, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabaklı Göleti'nin Kuş Cenneti Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:20:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kabaklı Göleti'nin Kuş Cenneti Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.