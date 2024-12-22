Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığına Aday Olmayacak

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(İSTANBUL) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe partisinin 8 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan İl Kongresi'nde, İstanbul İl Başkanlığı için tekrar aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe X hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde devam ediyor. 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam" ifadesini kullandı.