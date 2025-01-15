Kabataş Erkek Lisesi'nden AFAD'a Ziyaret - Son Dakika
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Kabataş Erkek Lisesi'nden AFAD'a Ziyaret

Kabataş Erkek Lisesi\'nden AFAD\'a Ziyaret

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Kayseri AFAD'da afet farkındalık eğitimi aldı ve plaket verdi.

15.01.2025 12:16
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Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 12 öğrenci ve 2 öğretmen, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kayseri AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrenciler, AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Müdürü Rifat Genç'ten kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerini misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kente geldiğini anlatan Genç, "Yapmış olduğumuz faaliyetleri, müdahale çalışmalarını, afet öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğini bizzat yerinde görmek ve öğrenmek istediler. Bu kapsamda ziyaret eden öğrenci arkadaşlarımızı da ağırlamaktan onur duyuyoruz." dedi.

AFAD Birlik Müdürü Hasan Say da öğrencilere afet farkındalık eğitimi vererek, deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

Ayrıca öğrencilere, AFAD'ın kullandığı malzemeler ve araçların tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, programın ardından Genç'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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