Kabataş Metro İstasyonu Şantiyesinde İş Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 1 kişinin yaşamını yitirdiği Kabataş Metro İstasyonu şantiyesi kazasına ilişkin, "Olay, istasyon sahasında beton dökümü sırasında meydana gelen iş kazasıdır; tünel göçüğü söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiyesinde, dün akşam saat 20.50 sıralarında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, 15.11.2025 tarihinde saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılması ve buna bağlı iskele çökmesi meydana gelmiştir. Yaşanan iş kazasında 5 işçi düşerek yaralanmıştır. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla yüzeye çıkmış, 2 işçi ise itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarılmıştır. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz.

Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır."