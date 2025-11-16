Kabataş Metro İstasyonu Şantiyesinde İş Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kabataş Metro İstasyonu Şantiyesinde İş Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

16.11.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kabataş Metro İstasyonu şantiyesinde beton dökümü sırasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olaya ilişkin açıklama yaparak tünel göçüğü olmadığına dikkat çekti.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 1 kişinin yaşamını yitirdiği Kabataş Metro İstasyonu şantiyesi kazasına ilişkin, "Olay, istasyon sahasında beton dökümü sırasında meydana gelen iş kazasıdır; tünel göçüğü söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiyesinde, dün akşam saat 20.50 sıralarında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, 15.11.2025 tarihinde saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılması ve buna bağlı iskele çökmesi meydana gelmiştir. Yaşanan iş kazasında 5 işçi düşerek yaralanmıştır. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla yüzeye çıkmış, 2 işçi ise itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarılmıştır. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz.

Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabataş Metro İstasyonu Şantiyesinde İş Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

14:25
Şanlıurfa’da inşaatta göçük 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
13:46
Muazzez Abacı’ya büyük vefasızlık Koltukların yarısı boş kaldı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 14:58:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Kabataş Metro İstasyonu Şantiyesinde İş Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.