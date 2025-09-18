Kabataş'ta Tramvay Kazası

Kabataş'ta tramvayın çarpması nedeniyle araç ile korkulukların arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kabataş tramvay durağında, karşıya geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı.
Demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
