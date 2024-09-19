Kabatiya'da 1000 Öğrenci Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kabatiya'da 1000 Öğrenci Tahliye Edildi

İsrail askerleri tarafından kuşatılan Kabatiya'daki iki okuldan 1000 öğrenci tahliye edildi.

19.09.2024 22:21
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İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiya beldesinde kuşatılan iki okuldan 1000 öğrencinin tahliye edildiği bildirildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kabatiya Beldesi Eğitim Müdürü Ahmed Cerara, beldedeki bir lise ile bir yüksek okulun İsrail askerlerince kuşatıldığını söyledi.

???????Cerara, okul çevresinde yaşanan çatışma ve patlamaların öğrencileri etkilediğini ve büyük bir panik yaşadıklarını belirterek, ilgili kurumların koordinasyonunda öğrencilerin otobüslerle tahliye edildiğini aktardı.

İsrail ordusunun, bugün Kabatiya beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli ölmüş, 4'ü yaralanmıştı.

Kabatiya beldesine dün de baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabatiya'da 1000 Öğrenci Tahliye Edildi - Son Dakika

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