Kabil'de Hastane Saldırısı: 400 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Kabil'de düzenlediği saldırıda 400 kişi öldü, Pakistan ise hedefin terör altyapısı olduğunu savundu.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, Pakistan'ın dün gece başkent Kabil'de düzenlediği saldırılarda, madde bağımlılarının tedavi edildiği hastanede 400 kişinin öldüğünü, 250 kişinin yaralandığını açıklarken Pakistanlı yetkililer "hastane değil terör altyapıları hedef alındı" ifadesini kullandı.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Fitrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabında, "Pakistan'ın dün akşam yerel saatle 21.00 sularında Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği 2 bin yataklı hastaneye hava saldırısı düzenlediği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Saldırıda hastanenin büyük kısmının tahrip olduğunu belirten Fitrat, "şu ana kadar ölü sayısının 400'e ulaştığını, yaklaşık 250 kişinin yaralandığını" belirtti.

Pakistan hastanenin vurulduğunu reddetti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kabil ve Nangarhar'daki saldırılarda, "askeri tesislerin" hedef alındığını bildirdi.

Tarar, Kabil'de iki konumdaki teknik destek altyapısı ve mühimmat depolama tesisinin yok edildiğini belirterek "Saldırılar sonrası gözle görünen ikinci patlamalar, büyük mühimmat deposunun varlığına açıkça işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'a yönelik operasyonların, "istenen hedeflere ulaşılana kadar süreceğini" kaydeden Tarar, Afganistan yönetiminin "asılsız iddialarda bulunduğunu" kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki teyit hesabından dün yapılan açıklamada, Pakistan'ın, 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" belirtilmiş, Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid'in hastanenin vurulduğuna ilişkin açıklaması reddedilmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" ifade edilmişti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Ankara, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:33:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.