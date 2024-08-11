Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirten Zadran, olayın araştırıldığını ve inceleme sonucunun daha sonra açıklanacağını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstleniliyor.
Son Dakika › Güncel › Kabil'de Patlama: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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