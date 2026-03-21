Kabine Üyeleri'nden Nevruz Kutlaması

21.03.2026 20:51
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Nevruz Bayramı'nı kutladı ve barış, huzur dileklerinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında, nevruzun getirdiği bahar ikliminin, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni ederek, "Kültürümüzün ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan bu anlamlı günün, toplumsal bağlarımızı pekiştirmesini, ülkemize huzur ve esenlik, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de baharın müjdecisi nevruzun birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının ilmek ilmek işlendiği kadim miras olduğunu belirterek, "Asırları aşan ve bugünlere ulaşan nevruzun milletimiz, soydaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için nice hayra vesile olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı günün topraklarımıza esenlik, tüm dünyaya barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun" paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "Nevruz, yeniden dirilişin, umudun ve birlik ruhunun adıdır. Kökleri asırlara dayanan bu kadim bayram, ortak kültürümüzün güçlü bir nişanesidir. Nevruz Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toprağın uyanışını, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Yeni başlangıçların, bolluğun ve bereketin habercisi nevruzu en içten dileklerimle kutluyor, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Baharın habercisi, kardeşliğin simgesi nevruzu hep birlikte karşılıyoruz. Toprağın uyanışıyla birlikte umutlarımızın da tazelendiği bu güzel günün, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mesajında "Baharın ve bereketin müjdecisi, doğanın uyanışı nevruzun milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Baharın müjdecisi nevruzun coşkusunu kalplerinde hisseden gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin ve aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Nevruz Bayramı'nın, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

