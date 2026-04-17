Kabine üyelerinden "Barışın Anahtarı Türkiye" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "Barışın Anahtarı Türkiye" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik ve diplomasi vizyonu doğrultusunda, krizlerin derinleştiği bir dönemde barışın, istikrarın ve hakkaniyetin güçlü sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, bölgede ve dünyada gerilimlerin arttığı her süreçte çatışmayı körükleyen değil çözüm üreten, belirsizliği büyüten değil güven veren bir anlayışla tarihin akışına yön verdiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye, sadece kendi coğrafyasında değil, küresel ölçekte de adaleti savunan ve mazlumun yanında duran bir dengeleyici güç olarak öne çıkmaktadır. İnsanı merkeze alan dış politika anlayışımız, vicdanı esas alan duruşumuz ve etkin diplomasi gücümüzle barışa katkı sunmaya, istikrarı güçlendirmeye ve umut olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Barışın Anahtarı Türkiye."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesiyle Türkiye, barış ve diyalogdan yana duruşunu kararlılıkla sürdürüyor. Bölgesel ve küresel ölçekte Barışın Anahtarı Türkiye." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise paylaşımında, "Barışın Anahtarı Türkiye. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin liderliğinde diplomaside attığımız adımların doğruluğunu her geçen gün daha fazla görüyoruz. Bölgesel krizlerin sonlandırılmasında, küresel barışı ve istikrarı güçlendirmede aldığımız rol, tüm ülkelere örnek olmaya devam ediyor. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek verdiğimiz mücadele, küresel sistem için bir umut olmayı sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Mazlumun yanında, hakkın safında, barışın merkezinde bir Türkiye var. Diyalog ve diplomasiyle Barışın Anahtarı Türkiye." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de paylaşımında "Merhamet bizim mirasımızdır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu güçlü vizyon doğrultusunda, göç yönetiminde insan onurunu esas alan, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, zulümden kaçanlara kapımızı kapatmıyor, vicdan ve hukuk dengesini titizlikle koruyoruz. Türkiye, krizler karşısında sorumluluk alan, insani duruş sergileyen bir devlettir. Barışın Anahtarı Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış, huzur ve refahı önceleyen bir diplomasi anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Savaşın kazananı olmadığını, kalıcı barışın ise ancak diyalog ve diplomasiyle mümkün olduğunu her platformda kararlılıkla savunuyoruz. Türkiye olarak bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulh ve sükunun hakim olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barış bir rüya değil, kararlılıktır. Barışın Anahtarı Türkiye."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dünya beşten, insanlık zulümden büyüktür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek küresel vicdanın bayraktarlığını yapıyoruz. Türkiye, nerede bir adaletsizlik varsa orada hakkın sesi, nerede bir gözyaşı varsa orada şifanın adıdır. Zulmün karşısında sarsılmaz bir kale, insanlığın beklediği o güven kapısında ise Barışın Anahtarı Türkiye'dir." paylaşımında bulundu.