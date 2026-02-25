Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

25.02.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında "Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Balıkesir'de 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise taziye mesajında, kahraman pilotun şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şehit pilota Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Balıkesir, Politika, Kabine, Güncel, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı - Son Dakika

İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:29:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.