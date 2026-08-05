Kablo Hırsızları Tutuklandı
Malatya'da 3 şahıs kablo hırsızlığı şüphesiyle tutuklandı, 1000 metre kablo çalındı.
Malatya'nın Akçadağ, Yeşilyurt ve Arguvan ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçelerde 1000 metre haberleşme ve enerji kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kablo Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?