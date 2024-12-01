Kaçak Ağaç Kesimi İddiasıyla Orman Memuruna Saldırı - Son Dakika
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Kaçak Ağaç Kesimi İddiasıyla Orman Memuruna Saldırı

Kaçak Ağaç Kesimi İddiasıyla Orman Memuruna Saldırı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kaçak ağaç kesimi yaptığı iddia edilen tarımsal kalkınma kooperatifi başkanı ve kardeşlerinin, tutanak tutan orman muhafaza memuruna darp ederek gözaltına alındığı olay adli kontrol şartıyla serbest bırakma ile sonuçlandı.

01.12.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, Mahmutoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı H.K. (35) ile kardeşleri S.K. (36) ve S.K. (37), daha önce kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddiasıyla kendileri hakkında tutanak tutan Orman Muhafaza Memuru Sezgin Deliacı'yı darbetti. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alına 3 kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Devrek ilçesinde Beldibi Orman İşletme Şefliği sahasında meydana geldi. Orman Muhafaza Memuru Sezgin Deliacı, 2023 yılında Mahmutoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinden bazıları hakkında izinsiz ağaç kesme ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle tutanak tuttu. Kooperatif üyeleri ile memur Sezgin Deliacı arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Son olarak Kooperatif Başkanı H.K. ve kardeşleri S.K. ile S.K., görevi başındaki Sezgin Deliacı ile karşılaşınca tartışma çıktı. Kardeşler Deliacı'yı darbederken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kardeşler, sevk edildikleri Devrek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçak Ağaç Kesimi İddiasıyla Orman Memuruna Saldırı - Son Dakika

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