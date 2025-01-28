Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak alkol sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevziye Mahallesi'nde A.D, A.Ö, A.K. ve C.C'nin ikametlerinde kaçak alkol satışı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 82 litre etil alkol, 28 litre el yapımı alkol, 11 litre farklı türlerde alkol, bir miktar anason yağı, alkol seyretmek için kullanılan karbon maddesi, 30 litre damıtma varili, 3 alkol seyretmede kullanılan filtre, 2 alkol derecesini ölçer içinde cıva bulunan alkolmetre tüp, hortumlu damıtma aparatı, 2 numune kabı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.