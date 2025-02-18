Kaçak Avcılara Ağır Ceza

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişiye toplam 36 bin 828 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, Eber Gölü çevresinde E.O. ile M.Ö.Ç'nin kaçak av yaptıklarını belirledi.

Ekipler, E.O. ile M.Ö.Ç'ye 36 bin 828 lira ceza kesti, ruhsatsız bir tüfeğe de el koydu.